В Раде проходит первый час вопросов к новому правительству

Сегодня, 15 апреля, новый спикер Верховной Рады Андрей Парубий открыл пленарное заседание украинского парламента. В Раде проходит первый час вопросов к новому Кабинету министров.

На заседании присутствуют премьер-министр Украины Владимир Гройсман и члены нового Кабмина.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий попросил премьер-министра Владимира Гройсмана продлить сегодня час вопросов к правительству, сообщает телеканал "112 Украина".

"Я обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману, чтобы они сегодня немного больше, чем час, могли побыть. Я от нескольких фракций получил просьбы, чтобы мы сегодня сделали более основательную дискуссию. Поэтому по регламенту мы начинаем сегодня с часа вопросов правительству. Но я буду просить членов правительства, чтобы они могли 15—20 минут остаться, чтобы максимальное количество депутатов могли выяснить программу и видение каждого министра в том направлении, в каком будет работать", — отметил он.

Также нардепы планируют обсудить в первом чтении пять законопроектов. Среди них — внесение изменений в некоторые законодательные акты относительно трансплантации органов и других анатомических материалов человеку; о частной детективной (розыскной) деятельности; о внесении дополнений в Закон "Об охране детства" относительно права льготного проезда с детьми в возрасте от 6 до 14 лет.

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