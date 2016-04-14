Эксперт объяснил, почему Кабмин Гройсмана обречен на внутренние конфликты

Процесс формирования нынешнего Кабинета министров, возглавляемого Владимиром Гройсманом, свидетельствует о том, что существующая в Украине политико-правовая модель исчерпывается.

Об этом директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказал в комментарии "Главреду".

"Поскольку договоренности между двумя фракциями (хоть и самыми крупными) при участии мажоритарных "тушек" указывают на то, что процесс был непрозрачным, без привлечения общественности, без обсуждения специалистами, без общественного кастинга. Просто избирались люди, которые близки к определенным финансово-политическим группам или отдельным участникам коалиционных договоренностей (к Порошенко, Яценюку или Гройсману)", — рассказал политический эксперт.

"По большому счету, учитывая механизм формирования этого правительства — "правительство на двоих" плюс "тушки", можно сделать вывод, что этот Кабмин обречен на внутренние конфликты, на отсутствие доверия общественности к нему. Он будет в постоянном фокусе критики. Собственно, и решения, принимаемые этим Кабмином, будут иметь признаки олигархического консенсуса. Но консенсус не бывает долгим и, как правило, заканчивается, кризисом. Кризис — неизбежен. Уже осенью мы столкнемся с политическим и социальным кризисом. И выборы станут неотвратимы", — считает политолог.

"Если говорить о составе нового Кабмина, то, безусловно, есть достойные люди, появление которых в правительстве можно приветствовать. Но дело — не в личностях, что доказывают нам так называемые "варяги", специалисты, приехавшие из других стран, чтобы наладить работу министерств. Они столкнулись с нашей системой принятия решений, сопротивлением и саботажем со стороны бюрократии, отсутствием политической воли к реформированию. Так что наличие тех или иных людей (того же Гройсмана) еще не значит, что у них будут истории успеха, которыми они смогут похвастаться по окончании их каденции в Кабинете министров", — резюмировал Виталий Кулик.

Напомним, политтехнолог, директор компании Berta Communications Тарас Березовец считает, что в отношениях между Гройсманом и президентом Петром Порошенко произошел раскол, поскольку первый начал воспринимать себя как равного главе государства.