Рада утвердила новый президиум парламента

Верховная Рада Украины избрала своим председателем первого вице-спикера парламента Андрея Парубия.

За соответствующее решение поддержали 284 народных депутата из 359 зарегистрированных в зале.

Против проголосовали 25 народных избранников, воздержались — 7, не голосовали — 43.

Кроме этого, нардеп Ирина Геращенко избрана первым заместителем председателя Рады. За проголосовали 260 депутатов.

Ранее 14 апреля, Верховная Рада на пленарном заседании назначила уже бывшего ее спикера Владимира Гройсмана новым главой Кабинета министров.