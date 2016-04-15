Новый Кабмин погрузился в работу, "чувствует градус в обществе"

Вечером, 14 апреля, вновь назначенное правительство Владимира Гройсмана провело рабочее совещание.

Министры утверждают, что документальных решений не принималось — это была скорее разработка дорожной карты деятельности КМУ. Совещание прошло в спокойной атмосфере. Министры довольны настроениями и планами нового Кабмина, пишет ТСН.

"Будем продолжать эту работу. Министры должны зайти в свои рабочие кабинеты, оценить ситуацию", — заявил министр аграрной политики Тарас Кутовой.

"Пока что определяем задачи, приоритетное. Договорились, по каким вещам будем проводить необходимые совещания. Договорились провести работу по распределению полномочий", — дополнила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцанзде.

Министр культуры Евгений Нищук высказался еще откровеннее. "В обществе этот градус чувствуется. Никакого праздника, никаких победных — что нас здесь выбрали министрами. Серьезная ответственность, все погружаются в работу", — подчеркнул он.

Правительство будет работать все ближайшие дни. В пятницу готовится отбыть свой час отчета перед депутатами. Подробные планы реформ новые министры предпочитают не говорить. "Сейчас не то время, чтобы на ходу все рассказывать", — объяснил министр финансов Александр Данилюк.

"Руководителю важна структура. Насколько она эффективна. Если эта структура будет подпадать под возможности реализации программ, то она не изменится. Если нет — будет новая", — пояснил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

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видео: ТСН