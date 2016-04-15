Кремль делает все возможное, чтобы расшатать ситуацию в Украине — западные СМИ

Суверенное будущее Украины зависит от видения и смелости ее собственной политической элиты. Украина должна придерживаться пути внутренних реформ, иначе у Кремля появятся большие шансы одержать победу в своей геополитической борьбе.

Сегодняшняя ситуация в Украине является гораздо более опасной, чем десять лет назад, пишет ZN.UA со сслыкой на британское издание The Financial Times.

"Суверенное будущее Украины зависит от видения и смелости ее собственной политической элиты. Российский президент Владимир Путин сократил военное давление на востоке Украины с сентября прошлого года, надеясь на то, что он максимально сделал все возможное для того, чтобы новые власти Киева сами все испортят. Было бы огромной трагедией, если бы он оказался прав", — резюмирует издание.

Автор статьи напоминает, что после "оранжевой" демократической революции 2004 года, усилия по борьбе с коррупцией и по укреплению верховенства права были быстро сорваны корыстными интересами. Лидеры революции Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко, рассорились. Это обрекло "посторанжевое" правительство на провал и открыло путь для пророссийского Виктора Януковича, человека, против которого была революция, и который позже был избран президентом.

Через два года после того, Янукович был свергнут в результате кровавой революции на Майдане, новое прозападное правительство смогло сохранить единство дольше и достичь большего, чем "оранжевые" лидеры. Но реформы опять пошли путем промедления на фоне народного недовольства и из-за конфликтов лидеров, которые появились после революции — президент Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк находились в довольно напряженных отношениях.

В настоящее время, правительство поменялось, говорится в статье.

"Сегодняшняя ситуация является гораздо более опасной, чем десять лет назад. Россия делает все возможное, чтобы дестабилизировать своего соседа; крах прозападного руководства Киева передаст Москве победу в своей геополитической борьбе, и она сможет восстановить влияние на постсоветском пространстве. И еще не ясно, сможет ли Украина выдержать "третий Майдан"", — говорится в статье.

Кроме того, как отмечает издание, будущее проекта реформирования Украины, будет зависеть также и от решений президента.

Издание напоминает, как долго Порошенко тянул с отставкой Шокина. "Еще не очень поздно для Порошенко остаться в истории страны человеком, который начал вести Украину на европейский путь демократии", — говорится в статье.

Новому правительству нужно будет перейти к следующему раунду политической регенерации — в том числе к построению институтов — независимой прокуратуры и судебной системы. А ЕС должен найти способ обеспечить внедрение соглашения об ассоциации с Украиной, принимая во внимание голландский референдум.