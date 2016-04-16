Служебные недостатки и низкий авторитет. Порошенко назвал причины увольнения главкома ВМС

Увольнение Сергея Гайдука с должности командующего Военно-морскими силами ВСУ было вызвано недостатками в выполнении служебных обязанностей и низким авторитетом.

Об этом идет речь в сообщении президента Украины Петр Порошенко в Facebook.

"Учитывая позицию волонтеров и общественности и системные недостатки в выполнении служебных обязанностей, а также низкий авторитет среди служебного состава, принял решение уволить Сергея Гайдука с должности командующего Военно-морскими силами ВСУ", — сообщил президент.

Напомним, ранее волонтеры назвали 10 причин, по которым отказываются помогать ВМС.