В штабе АТО рассказали, где и когда боевики Донбасса были особенно активны

В течение прошедших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 50 раз обстреливали позиции силовиков, "горячей точкой" была Авдеевка Донецкой области (особая активность бандитов фиксируется с наступлением сумерек и в ночное время).

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы, в частности, открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.

"В районе поселка Пески произошло три обстрела позиций из "запрещенного" оружия, в направлении Майорска и Зайцево — по два, в Березовом и Марьинке — по одному", — отметили военнослужащие.

По их данным, центром сосредоточения огня незаконных вооруженных формирований остается Авдеевка. "Здесь враг совершил 15 обстрелов, используя минометы калибром 82 и 120 мм", — добавили в штабе.

"Силы АТО продолжают надежно удерживать занимаемые рубежи обороны. Они вынуждены были восемь раз открывать ответный огонь, чтобы не допустить прорыва наемников", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", почему боевики на востоке Украины с каждым днем все чаще обстреливают позиции украинских военных. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Видео: Військове телебачення України