"Стрелок" предложил "мямле" Путину уйти в отставку

Российский террорист Игорь Гиркин по прозвищу "Стрелок" предложил президенту РФ Владимиру Путину покинуть пост, чтобы не нести ответственность за пленных в Украине россиян.

Об этом Гиркин сказал на пресс-конференции в Москве, сообщает УНИАН.

"Кто-то из недавно выступавших у нас по телевидению (Путин — Ред.) не упомянул вообще о проблеме русских в мире и только замкнулся, промямлил о том, что он согласен на вооруженные силы ОБСЕ на территории восточных районов Украины, чтобы прекратить там якобы войну. К сожалению, на чиновников — плохих или хороших сваливать это нельзя. Он лично несёт ответственность за все, что происходит с русскими людьми, гражданами России, раз он президент России, а если он не хочет быть президентом России пусть так и скажет, тогда с него эта ответственность будет снята", — сказал Гиркин.

Он заявил, что дальше лицемерить невозможно, "потому что идёт сдача за пределами России, которая плавно приведёт к сдаче русских в самой России".

"Я полагаю, что российское руководство проявляет выдающуюся подлость в отношении к русским людям, находящимся в заключении в Украине", — сказал он.

По его словам, особенно разительно это выглядит по сравнению с отношением украинского руководства, которое пусть "лицемерно и лживо", но стремится освободить своих пленных.

Напомним, "Стрелок" обвинил Кремль в лицемерии: бросил пленных русских боевиков в украинских тюрьмах.