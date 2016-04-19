Россия шантажирует Запад — полицейская миссия на Донбасс в обмен на отмену санкций

19 апреля 2016, 09:51

Одним рычагом давления со стороны Кремля является возможность развертывания на Донбассе полицейской миссии ОБСЕ.

Кремль шантажирует Украину и торгуется с Западом: допуск полицейской миссии ОБСЕ на оккупированный Донбасс взамен на ослабление санкций.

Чем ближе дата очередного продления Евросоюзом санкций против РФ, тем больше последняя повышает ставки, пишет Сегодня.

Одним рычагом давления и элементом шантажа со стороны Кремля является возможность развертывания на Донбассе полицейской миссии ОБСЕ, о которой ранее заявил Петр Порошенко.

Президент Украинской ассоциации внешней политики, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Хандогий напоминает, что для развертывания такой миссии необходимо согласие всех стран-членов ОБСЕ, включая Россию, — там действует принцип консенсуса.

Между тем, как известно, представитель РФ в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что полицейская миссия ОБСЕ может стать "попыткой иностранной оккупации Донбасса". Неофициально же Кремль выторговывает у Запада возможность смягчения санкций в обмен на допуск миссии, которая подготовит регион к местным выборам и пробудет там некоторое время после их проведения.

Однако, уже сейчас в рамках заседаний политической подгруппы представители России и боевиков говорят, что готовы допустить полицейскую миссию ОБСЕ лишь на линию разграничения.

По словам представителя Украины в политической подгруппе Романа Безсмертного, "речь идет о безопасности во время выборов, так называемое патрулирование и т.д. Но так, как это понимают россияне для нас неприемлемо. Они это понимают как безопасный контроль ОБСЕ только по линии разграничения. Нас же интересует патрулирование и т.д., чтобы оно осуществлялось на паритетных основах. То есть, представителями украинской полиции, представителями полицейского международного корпуса и представителями территориальных громад. Хотите, называйте их народной милицией (которая будет состоять из представителей так называемых ДНР и ЛНР — ред.)", — говорит Бессмертный.

И в этом вопросе позиция Запада и Украины едина: полицейская миссия ОБСЕ, если решение о ее разворачивании на Донбассе будет принято, должна получить доступ ко всей оккупированной территории, а не стоять на линии разграничения. И окончательное решение по этому вопросу, вероятнее всего, будет приниматься на саммите НАТО в Варшаве вначале июля. Там, по словам замгенсека НАТО Александра Вершбоу, запланированы переговоры Порошенко с президентом США Бараком Обамой, генсеком НАТО, Ангелой Меркель и Франсуа Олландом.

До этого ЕС должен принять окончательное решение по вопросу продления санкций против России. От Киева Франция и Германия неофициально требуют принятия законопроекта о выборах на оккупированном Донбассе, чтобы у Запада было больше козырей в переговорах с Путиным.

В ближайшие время США должны надавить на Россию в выполнении Минских соглашений. Не исключено, что Украине снова придется пойти на уступки и сделать шаг первой. Запад все больше настаивает на принятии Верховной Радой закона о выборах на оккупированном Донбассе как демонстрации безоговорочного выполнения Минска-2. Тогда, по мнению лидеров ЕС, у них появится больше аргументов для продления антироссийских санкций, указывая на то, что Кремль не выполняет соглашения, а Киев — четко следует их букве, пишет издание.

Визит госсекретаря США Джона Керри в Украину анонсировал Петр Порошенко сразу после саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне. Тогда же, выступая на саммите, наш президент призвал Штаты усилить санкции против России, за "продолжение агрессивной политики и невыполнение Минских соглашений".

Неофициально в Администрации Президента изданию рассказали, что ожидают от визита госсекретаря США "более активного участия американской стороны в минском переговорном процессе". "Керри должен привезти нам дополнительные козыри, которые Штаты используют в переговорах с Россией как элемент давления в выполнении Минска. Мы ожидаем, что это будет призыв к ужесточению санкций", — сказали в АП.

Пока официальный Вашингтон не комментирует такую возможность, лишь обещая не отменять санкции до полного выполнения Минских соглашений.

В то же время экс-посол США в Украине Стивен Пайфер напоминает, что для продолжения поддержки со стороны Запада Украине нужно также сосредоточиться на реформах. "Если вы будете заниматься политическими играми вместо реформ, то можете оказаться в ситуации, когда Запад от вас отвернется. Мы надеемся, что новое правительство будет работать, ему надо делать это быстро, иначе возникает риск того, что терпение Запада иссякнет, оно не неограниченное", — заявил Пайфер.

Но не реформами едиными: вопрос продолжения антироссийских санкций также зависит и от внутренне-политической ситуации в Евросоюзе. Как известно, экономические санкции против России действуют до 31 июля. И уже в июне официальный Брюссель должен согласовать и обнародовать консолидированную позицию по этому вопросу. Как утверждают в Администрации президента Украины, Ангела Меркель выступает за продление санкций против России, чего не скажешь о Франции. Представителям партий Марин Ле Пен "Национальный фронт" и Николя Саркози "Республиканцы" в Сенате удалось собрать более 50 подписей за резолюцию по отмене антироссийских санкций.

Вдобавок, ни для кого не секрет, что в следующем году во Франции пройдут выборы президента. Не так давно во время встречи с фермерами в рамках Международной сельскохозяйственной выставки экс-президент Франции прямо говорил о замене президента Франсуа Олланда и отмене санкций против России. 

В АП неофициально говорят, что Россия может прибегнуть к старому и проверенному методу шантажа Украины и Запада — очередной эскалации конфликта на Донбассе. 

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