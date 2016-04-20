Эксперт посоветовал, как Украина может противостоять гибридным атакам Кремля

Ключевыми целями "гибридной войны" России в 2016 году будет оставаться Украина и формирование нового мирового порядка.

Об этом идет речь в докладе "Россия-2016: контуры "гибридной войны", опубликованном общественной организации Бюро противодействия гибридной войне, пишет ЛИГА.net.

В своем докладе писатель и политический аналитик Сергей Постоловский спрогнозировал, какие страны в ближайшие месяцы станут мишенями российской "гибридной войны", а также чего стоит ожидать Украине от непредсказуемого хозяина Кремля.

По мнению автора, ключевой геополитической целью России в 2016 году будет оставаться Украина.

"В Украине РФ будет пытаться реализовать следующие задачи: узаконить статус оккупированных территорий, предпринимать попытки сорвать евроинтеграцию Украины и вернуть ее в свою орбиту, активизировать военные действия на Донбассе с целью захвата новых территорий Луганской и Донецкой областей, а также формирования сухопутного коридора в направлении Крымского полуострова, поддерживать идею о досрочных выборах в парламент", — говорится в докладе.

По мнению автора, Украина может противостоять гибридным атакам РФ создав реальный противовес российской идее "имперской государственности", а также проводить в том числе и разъяснительную работу о том, что военная мощь России — это хоть красивый и грозный, но миф, созданный пропагандой; реализовать экономические реформы, которые способны стимулировать экономику страны; построить Вооруженные силы Украины по принципу качества, а не количества. Инвестировать в новые военные разработки; создать тактические и стратегические союзы с государствами, которые попадают в группу риска агрессии со стороны России. Речь идет не только о военных союзах; провести всеукраинский референдум касаемо вопроса будущего оккупированных территорий Донбасса.

Напомним, аналитики разведки США компании Stratfor заявили, что Кремлю нужен на Донбассе рычаг давления на Украину, поэтому вопрос реинтеграции этого региона может затянуться на десятилетия.