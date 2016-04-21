Экс-премьер РФ готов закончить войну и вернуть оккупированный Донбасс Украине

Путин ведет страну к разрушению. Скоро мы будем жить как в Корее, подчеркнул Касьянов.
Россия должна перестать поддерживать самопровозглашенные ДНР и ЛНР и вернуть эти территории под контроль Киева.
Об этом заявил председатель Партии народной свободы, экс-премьер-министр России Михаил Касьянов, пишет Обозреватель.
"Если бы я пришел к власти, мы бы закончили войну на Донбассе и вернули бы территорию под контроль Украине", — отметил он.
Касьянов также дал емкую характеристику политического курса нынешней власти России.
"Путин ведет страну к разрушению. Скоро мы будем жить как в Корее", — подчеркнул политик.
Напомним, ранее Касьянов заявил, что его политическая сила, в случае прихода к власти в России, готова вернуть Крым Украине.