Боевики резко увеличили количество обстрелов вдоль всей линии разграничения: карта зоны АТО

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе боевики увеличили количество обстрелов украинских позиций и применили тяжелое вооружение по всей линии разграничения. За сутки погибли трое украинских военнослужащих, еще 6 военных получили ранения.

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Вчера ситуация в районе проведения АТО снова обострилась — противник резко увеличил количество обстрелов украинских позиций. Оккупанты активно применяют тяжелое вооружение – минометы и бронетехнику по всему фронту", — сказал спикер.

Так на Луганском направлении было относительно спокойно — противник один раз нарушил режим тишины. Инцидент произошел в Попаснянском районе.



На Донецком направлении продолжаются вражеские обстрелы по всему фронту — на Светлодарской дуге, в Зайцево, под Авдеевкой, на дальних подступах к Донецкому аэропорту.

За прошедшие сутки на Донецком направлении произошло 14 вражеских обстрелов (более половины — из тяжелого вооружения) говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении обстановка была аналогичной: "горячими точками" оставались Марьинка, Новотроицкое и Широкино.

Всего же, по его данным, вчера на Мариупольском направлении произошло 30 вражеских обстрелов, в том числе 6 — из тяжелого вооружения, а также боевики осуществили ряд снайперских обстрелов.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 апреля, ситуация в зоне АТО на востоке Украины продолжает оставаться напряженной.