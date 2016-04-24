Боевики резко увеличили количество обстрелов вдоль всей линии разграничения: карта зоны АТО

Противник резко увеличил количество обстрелов украинских позиций, отметили в штабе.
За прошедшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе боевики увеличили количество обстрелов украинских позиций и применили тяжелое вооружение по всей линии разграничения. За сутки погибли трое украинских военнослужащих, еще 6 военных получили ранения.
Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"Вчера ситуация в районе проведения АТО снова обострилась — противник резко увеличил количество обстрелов украинских позиций. Оккупанты активно применяют тяжелое вооружение – минометы и бронетехнику по всему фронту", — сказал спикер.
Так на Луганском направлении было относительно спокойно — противник один раз нарушил режим тишины. Инцидент произошел в Попаснянском районе.
На Донецком направлении продолжаются вражеские обстрелы по всему фронту — на Светлодарской дуге, в Зайцево, под Авдеевкой, на дальних подступах к Донецкому аэропорту.
За прошедшие сутки на Донецком направлении произошло 14 вражеских обстрелов (более половины — из тяжелого вооружения) говорится в сообщении.
На Мариупольском направлении обстановка была аналогичной: "горячими точками" оставались Марьинка, Новотроицкое и Широкино.
Всего же, по его данным, вчера на Мариупольском направлении произошло 30 вражеских обстрелов, в том числе 6 — из тяжелого вооружения, а также боевики осуществили ряд снайперских обстрелов.
Напомним, ранее сообщалось, что 23 апреля, ситуация в зоне АТО на востоке Украины продолжает оставаться напряженной.