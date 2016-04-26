Нидерланды хотят побыстрее приступить к безвизовому режиму с Украиной

Нидерланды, которые сейчас председательствуют в ЕС, планируют внести на рассмотрение Совета ЕС предложение Еврокомиссии предоставить Украине безвизовый режим как можно скорее — в течение следующих нескольких месяцев.

Об этом сказал постоянный представитель Нидерландов посол Питер де Гуйер, пишет УНИАН.

"Я рассчитываю, что мы проведем еще несколько раундов обсуждения. Как президентство мы ставим себе целью упростить этот процесс и ждем открытой и конструктивной дискуссии в рабочей группе и в Комитете постоянных представителей для того, чтобы внести этот вопрос на рассмотрение Совета как можно быстрее, в течение следующих нескольких месяцев", — сказал дипломат.

Он заверил, что будет сделано все, чтобы за безвизовый режим проголосовало больше стран.

Напомним, парламент Нидерландов отклонил предложение отменить ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

12 апреля Избирательный совет Нидерландов обнародовал официальные результаты консультативного референдума по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Явка составила 32,28%, против проголосовал 61%, за — 38,21%. Референдум состоялся 6 апреля.

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В Евросоюзе все страны ратифицировали Ассоциацию Украина-ЕС.