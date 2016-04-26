На границе с Херсонщиной российские войска учатся захватывать аэродромы — разведка

В оккупированном Россией Крыму в районе аэродрома Джанкой российские войска отрабатывают захват стратегических объектов в Херсонской и Николаевской областях.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В районе аэродрома Джанкой противник отрабатывает вопрос захвата наиболее важных военных и гражданских объектов на территории южных регионов Украины.

Во время тактико-специальной тренировки групп специального назначения ВС РФ (до 30 человек) отрабатывалось десантирование с вертолетов парашютным способом с целью захвата и удержания объектов условного противника. Использовались парашютные системы типа "крыло", позволяющие осуществлять приземление в выбранную точку десантирования, в т.ч. в условиях ограниченной видимости и по наводке по пеленгам. Район проведения мероприятия соответствует физико-географическим условиям Херсонской и Николаевской областей", — говорится в сообщении.

Напомним, в начала апреля в Крыму под Джанкоем высадились 400 десантников РФ.

В Разведке также отмечали, что россияне продолжают бряцать оружием в Крыму. В районе мыса Опук планировалась отработка высадки морского десанта, но она сорвалась: то снаряд в пушке заклинит, то аппарель.