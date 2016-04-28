Журналист назвал роковую ошибку Путина

Российский президент Владимир Путин, начав войну против крымских татар, похоже, даже не осознает, к чему все это может привести.

Такое мнение высказал украинский журналист Сергей Руденко, комментируя запрет оккупационным судом Крыма Меджлиса, пишет для Deutsche Welle.

"Начав войну против крымских татар, Путин, похоже, даже не осознает, к чему все это приведет. В Крыму проживает около 300 тысяч крымских татар. Это — чуть более 10% всего населения полуострова. Запрет Меджлиса не решит для Путина главного вопроса: крымские татары никогда не будут его воспринимать как своего лидера. Российский президент может бесконечно создавать на полуострове подконтрольные ему крымскотатарские организации и искусственно стимулировать движение за Россию. Но для крымских татар он был и навсегда останется оккупантом, чье имя теперь будет стоять рядом с именем Иосифа Сталина.

Для крымских татар начинается новый этап борьбы за свои права, в том числе и за главное право — свободно жить на своей земле. Теперь они четко понимают, что без освобождения Крыма от российских оккупантов его реализация просто невозможна. А поэтому цель для них очевидна — возврат Крыма Украине.

Лидеры Меджлиса уже заявили, что в составе Национальной гвардии Украины создается батальон "Крым", в который войдут до 560 крымских татар. По словам Рефата Чубарова, концепция батальона уже разработана и передана президенту Порошенко. Его цель — охрана границы Крыма. Еще одно крымскотатарское формирование — "Аскер" — находится в Херсонской области.

Российская пропаганда уже пытается подать эти инициативы как создание батальонов смертников. Что наталкивает на мысль: следующим этапом борьбы с крымскими татарами могут стать провокации российских спецслужб.

Сегодня Меджлис — достаточно серьезный и верный помощник для украинской власти в борьбе за возвращение Крыма. Российский запрет на время приостановит развитие крымскотатарского движения на полуострове, но он вряд ли убьет веру коренного народа в то, что справедливость существует и за нее стоит бороться. Главное, чтобы эта вера не угасла и не была предана", — пишет Руденко.

"Объявив вне закона Меджлис крымскотатарского народа, приравняв его к экстремистским организациям, российская власть получила возможность массово кидать за решетку крымских татар, проявляющих свое недовольство оккупационной властью на полуострове. Путин и его окружение, похоже, не осознает последствий этого шага, отметил журналист.

Сразу после аннексии Крыма Меджлис дал четко понять: он не признает российской оккупационной власти. Крымские татары активно выступали против так называемого референдума за присоединение полуострова к России. Именно Меджлис был одним из инициаторов продовольственной блокады Крыма в сентябре 2015 года. Словом, крымские татары, как могли, протестовали и протестуют против политики Кремля.

Нынешняя попытка Путина "зачистить" полуостров от крымских татар, очевидно, связана с планами Кремля окончательно превратить Крым в военно-морскую базу. В условиях оккупации для России опасно держать возле своих стратегических объектов людей, готовых в любой момент заблокировать военные части или склады.

Запрет Меджлиса — и сигнал Путина Западу о том, что Россия пришла на полуостров надолго. И Вашингтон, и Европа уже дали четко понять Москве: лишение крымских татар их представительного органа это — нарушение прав и репрессии по отношению к коренному народу полуострова. Очевидно, за этой реакцией последуют очередные экономические санкции, которые должны отрезвить хозяина Кремля", — пишет журналист.

Напомним, суд аннексированного Крыма признал общественное объединение Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность. Первый заместитель Меджлиса Нариман Джелял пообещал присутствующим, что члены Меджлиса будут подавать апелляцию и искать все возможные пути для европейского суда.

В то же Время лидер крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Меджлис крымских татар переходит в чрезвычайный режим деятельности.