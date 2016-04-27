Кабмин назначил нового и.о. главы Минздрава

От Рады ждут назначения нового министра.
Кабинет министров Украины назначил новым исполняющим обязанности министра Виктора Шафранского, который до этого был заместителем Александра Квиташвили.
Об этом написал вице-премьер Павел Розенко в своем Twitter.
"Сегодня правительство назначило Виктора Шафранского исполняющим обязанности министра здравоохранения. Ждем от ВР министра", — добавил он.
Ще важлива новина. Сьогодні Уряд призначив Віктора Шафранського виконуючим обов'язки міністра охорони здоров'я. Чекаємо від ВР міністра— Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) 27 квітня 2016 р.
Напомним, 14 апреля Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина, без министра здравоохранения.