Кабмин назначил нового и.о. главы Минздрава

Кабинет министров Украины назначил новым исполняющим обязанности министра Виктора Шафранского, который до этого был заместителем Александра Квиташвили.

Об этом написал вице-премьер Павел Розенко в своем Twitter.

"Сегодня правительство назначило Виктора Шафранского исполняющим обязанности министра здравоохранения. Ждем от ВР министра", — добавил он.

Ще важлива новина. Сьогодні Уряд призначив Віктора Шафранського виконуючим обов'язки міністра охорони здоров'я. Чекаємо від ВР міністра — Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) 27 квітня 2016 р.

Напомним, 14 апреля Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина, без министра здравоохранения.