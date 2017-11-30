Водка и секс. Луценко приоткрыл завесу тайны над методами работы НАБУ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро не имели никакого права предлагать взятку первому заместителю председателя Государственной миграционной службы.

С таким заявлением сегодня, в четверг, 30 ноября, на брифинге выступил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает "Украинская правда".

Кроме того, генпрокурор предал огласке некоторые детали спецоперации, проведенной НАБУ.

"Еще в начале года НАБУ под процессуальным руководством САП проводило разработку возможных коррупционных действий работников Государственной миграционной службы и связанных с ними государственных чиновников", – рассказал Луценко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СБУ ищет доказательства взяточничества в НАБУ.

Генпрокурор рассказал о трех эпизодах схемы, которую применяло Национальное антикоррупционное бюро.

"Они действовали по трем эпизодам. Сначала принесли пакет документов на первого гражданина Ирана, попросив чиновницу - первого заместителя главы Государственной миграционной службы изготовить паспорт гражданина Украины этому человеку. В ответ чиновница сказала, что такая процедура существует, и она стоит такую-то сумму денег. С моей точки зрения это уже дает основание говорить о коррупции в ГМСУ. Тем не менее действия в этом эпизоде ​​не нашли никакого развития", – отметил Луценко.

По словам генпрокурора, во втором эпизоде работники НАБУ предложили легализовать документы вьетнамского гражданина.

"В ходе этого эпизода чиновница не называла сумму, но тем не менее получила сумму неправомерной выгоды. После этого ее также не задержали и ситуация не имела развития", – сказал Луценко.

"В третьем эпизоде ​​работники НАБУ предложили легализовать еще одного иранского гражданина и при этом не получили от нее никаких сигналов, но вчера вышли и пробовали дать ему 15 тысяч долларов, во время чего и были задержаны", – добавил он.

Луценко объяснил логику действий Генпрокуратуры: "По моему глубокому убеждению, правоохранители не имеют никакого права предлагать чиновнику принять заведомо незаконное решение и ожидать при этом, какую сумму он назовет. Это чистая провокация".

Глава ГПУ также поведал о том, что после заявления чиновницы ГМСУ началась прослушка действий агента НАБУ.

"Практически два месяца прослушивались все оперативные совещания, которые фактически сводились к одному - как сделать так, чтобы она все же назвала цифру... Предлагались различные варианты - пить с ней не вино, а напитки покрепче... Интимные вопросы еще. Думаю, что никто не хотел бы, чтобы агенты пытались выдавить через водку, секс или наркотики какие-то нужные слова", – подчеркнул генпрокурор.