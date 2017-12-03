Ситуация на фронте усложнилась: боевики 30 раз били по позициям ВСУ, три воина ранены

Ситуация в районе АТО усложнилась. За прошедшие сутки, 2 декабря, российско-оккупационные войска возобновили обстрелы позиций ВСУ из тяжелой артиллерии, особенно активно противник нарушал перемирие в темное время суток. Всего зафиксировано 30 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов, в результате которых один наш воин был ранен, еще двое — получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центра штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так на Луганском направлении враг применил вооружение, которое давно должно быть отведенным, сразу на нескольких участках линии соприкосновения. Горячее всего было на Светлодарской дуге. Здесь оккупанты выпустили более 20 снарядов из артиллерии калибра 152-мм вблизи Новолуганського. Возле этого населенного пункта, а также вблизи Луганского, Троицкого, Новоалександровки, Золотого, Попасной и Новотошкинского противник интенсивно обстреливал наши оборонительные укрепления из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении эпицентром противостояния стало Приазовье. В частности, вблизи Водяного и Широкино враг в течение нескольких часов вел огонь из 122-мм артиллерии и минометов различных калибров.

Наши позиции возле Талаковки противник обстрелял из 120-мм минометов, а неподалеку Павлополя и Гнутового – из пехотного вооружения. Еще на рассвете из противотанкового ракетного комплекса оккупанты вели огонь возле Опытного.

В целом, вдоль всей линии соприкосновения, захватчики выпустили по нашим опорным пунктам не менее 200 снарядов и мин, сообщили в штабе.

Также на протяжении минувших суток российские наемники возобновили обстрелы непосредственно прифронтовых населенных пунктов.

"Под огонь оккупантов из минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали жилые кварталы в Водяном, Авдеевке и Верхнеоторецком. В результате последнего обстрела ранения получила 31-летняя женщина", — подчеркнули в штабе АТО.

Напмним, волонтер из Днепра Юрий Мысягин рассказал, как боевики получали "люлей" от "третьей силы" на Светлодарке.