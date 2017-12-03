У Трампа объяснили, почему РФ будет сложно расширить захваченную территорию Украины

Мы продолжим укреплять оборонительные возможности Украины, заявил советник президента США.
На фоне российского вторжения Соединенные Штаты Америки продолжат укреплять обороноспособность Украины.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт МакМастер, выступая в президентской библиотеке Рональда Рейгана.
"Мы продолжим укреплять оборонительные возможности Украины. Все знают о том, что это основывается на предоставлении нелетальной помощи", — заявил МакМастер.
Он отметил, что украинцы достигают успехов в проведении реформ.
"Украинцы очень смышленые. Украинцы прилагают усилия к осуществлению важной правительственной реформы, но также военной реформы.
И я думаю, пророссийским (сепаратистам, — ред.) и России будет чрезвычайно сложно достичь значительных успехов в расширении территории, которую они контролируют после вторжения в Украину", — добавил МакМастер.
Напомним, ранее сообщалось, что в США рассматривают три варианта предоставления летальное оружие для Украины.