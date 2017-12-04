Эксперт рассказал, как помощник Путина сделал подарок Украине

Помощник президента Российской Федерации Владимира Путина Владислав Сурков в ручном режиме изменил "руководство" самопровозглашенной "ЛНР" и таким образом расставил для себя несколько ловушек.

Фактически, он сделал подарок Украине, написал "Главреду" сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

"... оперативным назначением бывшего главы "МГБ ЛНР" Пасечника (Леонид Пасечник — Ред.) вместо Плотницкого (уже экс-главарь псевдореспублики — Ред.) Сурков допустил несколько важных ошибок", — отметил эксперт.

Во-первых, даже если допустить, что Плотницкий по собственной инициативе написал заявление об увольнении, то, согласно так называемой "конституции республики", его обязанности должен выполнять "председатель парламента", а не "министр госбезопасности".

"Чтобы удовлетворить заявление Плотницкого "народным советом ЛНР" было одобрено внесение изменений в "закон о внесении изменений во временный основной закон (конституцию) "Луганской народной республики", — добавил Снегирев.

По его словам, "внесенные и единогласно поддержанные изменения предусматривают, что в случае досрочного прекращения полномочий "главы ЛНР" его обязанности временно будет исполнять председатель "народного совета" или тот гражданин "ЛНР", которого представил "народный совет".

Однако даже по "конституции" самопровозглашенной "республики" под принятым "законом" должна быть подпись Плотницкого. "Принятый закон "Луганской народной республики" на протяжении пяти дней направляется председателю "Луганской народной республики" для подписания и обнародования", — подчеркнул автор.

Между тем "в интервью российским СМИ Пасечник говорит, что он избран народом и на сегодняшний момент является исполняющим обязанности "главы ЛНР". "Подобное заявление Пасечника фактически ставит крест на всех усилиях РФ по "легитимности" так называемого "свободного волеизъявления" на оккупированных территориях Донбасса и невмешательстве Кремля во внутренние дела самопровозглашенных "республик", — написал аналитик.





"Это подарок для Украины. Москва поставила под сомнение так называемую легитимность "Д/ЛНР" в целом. Теперь Киев имеет все основания говорить, что Минские соглашения "денонсированы" самими боевиками", — считает сопредседатель "Правої справи".

Напомним, 21 ноября в захваченном Луганске уволенный с должности главы "министерства внутренних дел" террористической "ЛНР" Игорь Корнет устроил военный переворот. "Глава" квазигосударства Игорь Плотницкий сбежал в РФ, а позже подал в отставку.

Пост занял Леонид Пасечник, до начала конфликта на Донбассе он работал начальником подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела "К" управления СБУ в Луганской области, а также был начальником Стахановского межрайонного отдела.