Порошенко прокомментировал ситуацию вокруг NewsOne

Президент Петр Порошенко встал на защиту телеканала Newsone, который заблокировали активисты.

"Любое давление на средства массовой информации, а тем более их блокировка - недопустимы. Также недопустимы попытки оправдывать действия страны-агрессора против Украины, подыгрывание российской пропаганде, в том числе и в таких вопросах, как оценка Революции достоинства", - говорится в посте главы государства, который был опубликован на его странице в соцсети Facebook.

По его словам, такие действия "являются реакцией на бездействие тех органов, которые должны оперативно реагировать".

"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен более эффективно осуществлять регулирование медиапространства", - отметил он.

Напомним, 3 декабря в Киеве неизвестные в камуфляже и балаклавах мешками с песком заблокировали въезд в офис телеканала NewsOne в Киеве. Активисты заявили, что не согласны с информационной политикой канала. Они уточнили, что будут требовать от владельца канала, внефракционного нардепа Евгения Мураева извиниться за свою оценку Евромайдана - напомним, в ходе эфира на телеканале Мураев назвал события зимы 2013-2014 гг. "государственным переворотом".

Один из активистов, Алексей Середюк, уточнил, что "подобные акции блокирования работы телеканалов будут проводиться на всех ватных телеканалах страны". Середюк отметил, что после подобной блокировки украинского телеканала "Интер" он изменил свою политику и начал "фильтровать базар".

Также протистующие потребовали от телеканала изменить свою информационную политику в вопросе освещения ситуации на востоке Украины.

Сам Мураев заявил, что к блокированию телеканала причастен руководитель "Братства" Дмитрий Корчинский. "У меня есть информация о том, что Корчинскому из администрации президента дали деньги за то, чтобы заблокировать единственный канал, который прикладывает максимум демократических сил к отставке президента и показывает ситуацию в стране", - заявил парламентарий в эфире телеканала.

В понедельник, 4 декабря, руководитель МВД Арсен Аваков призвал прекратить блокирование телеканала и назвал нардепа Мураева "мерзавцем".