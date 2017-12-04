Мэра Львова вызвали на допрос в СБУ по делу о скандальной карте с "ЛДНР"

Львовского градоначальника Андрея Садового вызвали на допрос в СБУ из-за карты с т.н. "ДНР" и "ЛНР", представленной на форуме безопасности во Львове

Об этом он заявил во время общения с ветеранами АТО, пикетировавшими его кабинет в связи с этим инцидентом, сообщае пресс-служба Львовского горсовета.

"Я сегодня в 15.00 часов должен идти в СБУ, поскольку меня вызывают в качестве свидетеля по этому форуму. СБУ вместо того, чтобы заниматься террористами, будут общаться", - сказал Садовый.

Мэр Львова также отметил, что карта, которая была размещена во время форума, смутила многих и многих.

"Это карта была размещена на европейском сайте. Она была как иллюстрация к русской оккупации территорий в Европе. Там были показаны оккупированные территории в Молдове, в Грузии, в том числе в Украине. Было показано, что в оккупации находится Крым и в оккупации находится часть Донецкой и Луганской областей ", - сказал Садовый.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за карты с "ЛНДР" СБУ открыла дело о сепаратизме.