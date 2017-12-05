Подробности боя военных с диверсантами "ЛНР" на Светлодарской дуге: длился пять часов

В понедельник, 4 декабря, в зоне АТО на Светлодарской дуге бой между украинскими военными и диверсантами самопровозглашенной "ЛНР" произошел возле Луганского Донецкой области.

Боестолкновение продолжалось более пяти часов, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По его данным, за прошедшие сутки на Донбассе террористы 21 раз нарушили "режим тишины", были ранены трое наших воинов, их доставили в медучреждения.

Ранее сообщалось, что на Светлодарской дуге военные отразило нападение диверсионно-разведывательной группы из состава "7-й отдельной мотострелковой бригады" террористической "ЛНР", противник понес потери.