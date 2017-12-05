Угроза суицида, столкновения. Подробности обыска в квартире Саакашвили в Киеве

В Шевченковском районе Киева бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили, к которому с обыском пришли силовики, забрался на крышу восьмиэтажного дома и угрожал прыгнуть вниз, если к нему приблизятся правоохранители.

Квартиру, где живет политик, обыскивают сотрудники Генпрокуратуры и СБУ, пишет ТСН.

"Возле и в самом здании — немало правоохранителей. На улице собралось несколько десятков человек, которые снимают на мобильные телефоны Саакашвили на крыше. Съехались представители медиа", — говорится в статье.

Позже сторонники политика попытались обустроить баррикады напротив подъезда дома, начались столкновения между ними и правоохранителями, сообщает УНИАН. Источники агентства сообщили, что обыски у бывшего чиновника проводятся в рамках дела о финансировании митингов, организованных его партией — "Движение новых сил" — в столице, представителями прежней власти.

Ранее бывший заместитель генерального прокурора и соратник Михеила Саакашвили Давид Сакварелидзе написал, что в Киеве на ул. Костельной в жилье политика ломали дверь. Напомним, в конце октября Саакашвили утверждал, что генпрокурор Юрий Луценко запустил процесс подготовки документов для его ареста и экстрадиции в Грузию. В ноябре он заявил, что получил справку о продлении законного срока пребывания в нашей стране на три месяца.