Нардеп: Саакашвили подозревают в содействии участникам преступных группировок

Задержание Михеила Саакашвили связано с тем, что оппозиционного политика и его команду мог финансировать беглый олигарх Сергей Курченко.

Об этом во вторник, 5 декабря, заявил лидер фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов.

"Обыски, о которых мы сегодня все читали, происходят в связи с тем, что есть обоснованные подозрения, что команда Саакшавили финансировалась представителями команды Януковича, в частности Курченко", - заявил он с трибуны парламента во вторник.

Пресс-служба СБУ сообщила, что Саакашвили предъявили подозрение по ч.1 ст.256 - содействие участникам преступных группировок.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности – ред.) Уголовного кодекса Украины, задержали по месту жительства в Киеве Михеила Саакашвили", - говорится в сообщении.

Правоохранители в присутствии адвоката Саакашвили объявили ему о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи 256 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Как сообщалось ранее, утром 5 декабря спецназ "Альфа" ворвался к Саакашвили в дом с обыском и задержал его. Задержанному уже вручили подозрение.

Напомним, в конце октября Саакашвили утверждал, что генпрокурор Юрий Луценко запустил процесс подготовки документов для его ареста и экстрадиции в Грузию. В ноябре он заявил, что получил справку о продлении срока пребывания в Украине на три месяца.