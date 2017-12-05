Глава фракции в Раде объявил о своей поддержке Саакашвили

Глава фракции партии "Самопомощь" в украинском парламенте Олег Березюк заявил о том, что встанет на защиту задержанного сегодня утром, во вторник, 5 декабря, Михеила Саакашвили.

С таким заявлением народный избранник выступил с трибуны Верховной Рады.

"Аресты на улицах, похищения людей. Сегодняшний утренний случай с экс-президентом Грузии Саакашвили – это не просто тирания, это гадость. И сегодня те, кто сейчас улыбаются мне в лицо, вы будете следующими", – сказал Березюк, указывая в сессионный зал.

"Сегодня, когда я вижу по телевизору, что делается с демократией, я сейчас не могу сидеть в этом зале. Я сейчас пойду лично и встану рядом с Михо Саакашвили, потому что это преступление против украинского суверенитета. Присоединяйтесь", – сказал нардеп.

Напомним, что после того, как правоохранители пришли в квартиру Саакашвили с обыском, он пытался скрыться от них на крыше дома, в котором проживает. Затем начались столкновения между его сторонниками и правоохранителями.