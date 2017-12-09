Туск считает, что безопасной Польши нет, если она конфликтует с Украиной

Глава Европейского Совета Дональд Туск заявил, что нет безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной.

Нет европейской Польши без независимых судов, свободных СМИ, без уважения к закону и без либеральной демократии, рассказал он в эфире польского телеканала TVN24, пишет Wiadomosci.dziennik.pl.

"Нет безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной", — отметил чиновник. По его словам, польское государство не должно быть самопровозглашенным лидером "Междуморья", ему стоит вернуться к роли "опекуна" и быть опорой стремлений стран так называемой новой Европы.

Напомним, новый премьер Польши Матеуш Моравецкий в день утверждения в должности заявил, что отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде, а такие события, как "геноцид на Волыни", забывать нельзя.

"Междуморье" — проект конфедеративной страны, которая включала бы Польшу, Украину, Беларусь, Литву, Латвию, Эстонию, Молдову, Венгрию, Румынию, Югославию, Чехословакию и, возможно, Финляндию, выдвинутый первый главой возрожденного польского государства Юзефом Пилсудским после Первой мировой войны. Конфедерация должна была простираться от Черного и Адриатического морей до Балтийского, отсюда и название.