В штабе АТО раскрыли, из какого оружия боевики получали ответки военных

В субботу, 9 декабря, в зоне АТО на Донбассе с начала суток и до 18 часов боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, в более чем половине случаев военнослужащие Вооруженных Сил Украины отвечали противнику из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, террористы использовали запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Луганском направлении Светлодарская дуга продолжает оставаться эпицентром напряженности, там враг из 120-мм минометов и пехотного вооружения вел огонь по позициям украинских защитников возле Луганского.

Во время огневых провокаций в районе Травневого, Лозового и Светлодарска террористы применили гранатометы и стрелковое оружие, возле Троицкого стреляли из вооружения БМП, а у Новоалександровки — из пулеметов.

На Донецком направлении злоумышленники атаковали защитников Авдеевки, Каменки, Широкино из гранатометов и стрелкового оружия. По укреплениям ВСУ возле шахты "Бутовка" захватчики били из 82-мм минометов и легкого пехотного вооружения, из стрелкового оружия открывали огонь в пригороде Марьинки.

Ранее в штабе АТО сообщили, что на Донбассе за прошедшие сутки — 8 декабря — боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня, погибли четверо украинских военных, один был ранен, а еще один — получил боевую травму.