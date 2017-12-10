В полиции озвучили количество участников "Марша за импичмент"

В "Марше за импичмент" в столице Украины приняли участие около 2500 сторонников ранее задержанного экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесчины Михеила Саакашвили.

Такие данные озвучили представители киевской полиции.

По их словам, всего за порядком в центре столицы следят около 1000 полицейских и военнослужащих Нацгвардии Украины. На данный момент мероприятие проходят без нарушений.

Участники прошли по центральным улицам Киева вдоль бульвара Шевченко до Бессарабской площади и далее по улице Крещатик до Майдана Незалежности, где была установлена сцена.

Среди участников мероприятия присутствовала супруга Саакашвили Сандра.

Как сообщает "УП", женщина поблагодарила людей, которые пришли поддержать ее мужа.

"Мы хотим, чтобы люди жили лучше, чем последние 4 года. Порошенко много обещал. Возможно, он хотел, но не смог. Политика - это не бизнес, люди - это не товар. Они пересекли красную линию", - сказала она.

К слову, также известно, что после митинга на Майдане митингующие планируют отправиться в Аскольдов переулок, где находится СИЗО, в котором содержится Саакашвили.

Напомним, "Марш за импичмент" стартовал сегодня, в воскресенье, 10 декабря, около полудня.



