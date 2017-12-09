Саакашвили задержали в квартире экс-главы Нацполиции Луганщины, опубликовано видео

Лидер "Движения новых сил", экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили был задержан в квартире бывшего главы ГУНП Луганской области Юрия Покиньбороды.

Полковник Юрий Покиньборода, в квартире которого был задержан Саакашвили, является сотрудником правоохранительных органов с 1995 года. В 2015 году он был назначен главой ГУНП Луганской области и с мая 2016 года покинул эту должность, пишет Украинская правда.

Сам Покиньборода опубликовал видеообращение на своей странице в facebook, в котором подтвердил арест Саакашвили в его квартире.

При этом он заявил, что его должны были арестовать вместе с Саакашвили, но этого не произошло. В то же время, в квартире бывшего чиновника МВД провели обыск.

"Я должен был по закону поехать вместе с Михеилом Саакашвили в СИЗО, но меня не задержали, составили протокол обыска. Дали мне акт изъятия вещей, которые изъяли у меня в квартире, но не задержали", — рассказал Покиньборода.

В связи с этим полковник заявил, что его хотят подставить, сделать виноватым в аресте Саакашвили, для того чтобы отвлечь внимание от тех, кто сообщил правоохранителям о месте пребывания лидера РНС. При этом Покиньборода предположил свой дальнейший арест и выразил опасения за свою жизнь.

"Сейчас стоит вопрос о моей чести. Меня не арестовали потому что хотят подставить и сделать меня виноватым. Зная, что я буду искать предателя, меня могут ликвидировать. Я бы лучше сейчас чувствовал себя в СИЗО", — написал он.

"Я буду проводить собственное расследование... и если со мной что-то случится, значит я вышел на правильную финишную прямую... Сейчас я остался на свободе только потому, что они расчитывают на то, что меня кто-то уберет в месть за арест Миши", — заявил он.

Покиньборода заверил, что он не имеет отношения к аресту Саакашвили.

Кроме того, журналистка Татьяна Высоцкая на своей странице в Facebook опубликовала фото постановления следователя Генпрокуратуры о задержании Саакашвили, а также обыска жилья, где он находился.

В постановлении отмечается, что 8 декабря Департамент уголовного розыска Нацполиции получил сведения о том, что Саакашвили может скрываться в квартире на проспекте Отрадном.

Обосновывая необходимость проведения обыска в постановлении говорится, что проведение других следственных действий является невозможным из-за риска "уничтожения, изменения или искажения предметов, документов и электронных носителей информации", которые являются доказательствами по делу, а также "до дальнейшего сокрытия подозреваемого Саакашвили от органов досудебного расследования".

Напомним, 8 декабря силовики задержали Михеила Саакашвили.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили поместили в СИЗО. По словам генпрокурора, Нацполиция обнаружили местонахождение Саакашвили на ул. Отрадной в Киеве. Планируются следственные действия и обращения в суд об избрании меры пресечения.

Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для Саакашвили в виде домашнего ареста.

В связи с арестом Саакшвили объявил бессрочную голодовку.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что Саакашвили подозревают в совершении преступлений по трем статьям: ч.1 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.2 ст.256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины.