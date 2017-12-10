За взрывом на Львовщине Климкин усмотрел желание сорвать визит Дуды в Украину

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал инцидент, в результате которого был поврежден неизвестными польский автобус во Львовской области.

В своем микроблоге Twitter он осудил этот инцидент и назвал ситуацию провокацией.

"Решительно осуждаю провокацию в отношении польского автобуса, который находился на стоянке недалеко от Львова. Обошлось без жертв! Кто-то упорно пытается поссорить нас с Польшей и сорвать визит президента Дуды", — написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области неизвестные повредили польский туристический автобус.