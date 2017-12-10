"Власть меня не интересует". Вакарчук открестился от президентских амбиций

10 декабря 2017, 22:54

Певец подчеркнул, что не может стоять в стороне от событий в Украине.

Вакарчук открестился от президентских амбиций

Знаменитый украинский певец Святослав Вакарчук заявил, что власть его не интересует и у него нет планов баллотироваться в президенты Украины.

"Я никогда не заявлял о своих президентских амбициях. Я не собираюсь делать этого и сегодня. Власть как таковая меня не интересует. Я никогда не сотрудничал ни с одним политтехнологом и не обсуждал с ними даже гипотетические политические планы. Я никогда не заказывал никакой социологической компании исследований на тему своих президентских или других политических рейтингов. И вообще, к публикации таких рейтингов я отношусь сдержанно. Я никогда не давал никаких обещаний политикам и бизнесменам, и с улыбкой отношусь к конспирологическим теориям о том, кто меня финансирует, ведет или кто мной манипулирует. Я никогда не заявлял о своих президентских амбициях. Я не собираюсь этого делать и сегодня", — заявил певец в своем видеообращении.

Вакарчук говорит, что сейчас учится в Стэнфорде и изучает государствообразование, но "не для того, чтобы выучиться на президента, а для того, чтобы иметь возможность предметно задавать вопросы и выдвигать квалифицированные требования представителям власти".

При этом певец подчеркивает, что не может стоять в стороне от событий в Украине. "Мы все вместе должны участвовать в создании нашего государства. Независимо от возраста, профессии, рода занятий или места проживания. Не так важно то, кто должен возглавить наше государство, как то, какой она должна быть. Если вам не все равно, и вы знаете как сделать наше государство Украиной нашей мечты — присоединяйтесь", — добавил он.

Вакарчук также составил список из 10 вещей, которые необходимы Украине: создание Антикоррупционного суда; изменение избирательного законодательство и состава ЦИК; реформа государственной службы; реформа СБУ; начало действенной приватизации; отказ от политического лоббизма; изменение правил поведения политиков (они должны стать проще, более открытыми, доступными); политики должны научиться выполнять свои обещания; политики должны внедрить культуру прозрачной коммуникации; введение "красных линий", пересекать которые запрещено всем.

"Эти 10 пунктов — это не 10 заповедей, это первые необходимые шаги, чтобы сделать нашу страну лучшей", — считает Вакарчук.

Напомним, ранее политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко в комментарии "Главреду" заявил, что Зеленский и Вакарчук могут на выборах подвинуть Порошенко и Тимошенко.

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