"Я покажу, как может умирать президент". В Киеве начался суд над Саакашвили

Бывшего главу Одесской ОГА, лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили завели в судебный зал Печерского районного суда города Киева.

Сейчас он находится на скамье подсудимых за стеклом, в зале суда также находятся адвокаты Саакашвили и сторона обвинения.

В зале суда Саакашвили рассказал, что объявил голодовку.

"Я показал, как может работать президент, а теперь покажу, как может умирать", — сказал Саакашвили.

В то же время, в судебном заседании Печерского районного суда города Киева, который избирает меру пресечения лидеру "Движения новых сил" Михеилу Саакашвили, объявлен перерыв для того, чтобы политик мог пообщаться с представителями СМИ.

Перед началом судебного заседания адвокат Саакашвили заявил устное ходатайство, чтобы суд сделал перерыв для того, чтобы Саакашвили мог сделать заявление для СМИ.

После этого судья обратилась к представителям СМИ с просьбой с пониманием отнестись к ситуации и объяснила, что судебный зал, где будет проходить рассмотрение дела Саакашвили, самый большой в суде.

После этого она объявила перерыв на 10 минут для того, чтобы Саакашвили мог пообщаться с прессой.

Саакашвили призывает всех своих сторонников собираться под зданием суда, сообщает ТСН.

Вместе с тем в помещение Печерского районного суда в Киеве на улице Крещатик, где сегодня будут избирать меру пресечения Михеилу Саакашвили, не пускают члена совета партии "Движение новых сил" Давида Сакварелидзе.

Как сообщает УНИАН, это происходит в арке во двор, где находится помещение суда.

Сейчас полиция пропускает только участников процесса и прессу.

В то же время другого члена партии "Движение новых сил" народного депутата Юрия Деревянко полиция пропустила. Из-за недопуска Сакварелидзе между митингующими и полицией происходят споры и потасовки, кто-то бросил дымовую шашку.

Напомним, ранее восемь депутатов Верховной рады выразили готовность взять Саакашвили на поруки.