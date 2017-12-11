Дело Саакашвили. Тимошенко пришла в суд и заявила о политических репрессиях власти

В Киеве на заседание Печерского райсуда, во время которого избирают меру пресечения лидеру партии "Движение новых сил", экс-председателю Одесской ОГА Михеилу Саакашвили, пришла лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Тимошенко объяснила журналистам, что пришла, потому что должна быть рядом с теми, кого "власть репрессирует", сообщает УНИАН.

"Тот же суд, тот же Киреев в кавычках, те же палачи, на самом деле все повторяется. И поэтому я считаю, что я должна быть рядом с теми, кого власть репрессирует, для того, чтобы просто еще раз сказать, что это политические репрессии, это расправа с оппонентами, что никакой справедливости в этих судах и силовых структурах не существует и надо защищать свободу, демократию, и, безусловно, Михеила Саакашвили, с которым сегодня так грубо ведут себя", — подчеркнула она.

В то же время в начале судебного заседания сам Саакашвили вместе со сторонниками спел гимны Украины и Грузии. Соответствующее видео появилось на Youtube-канале Newsone.

Напомним, ранее восемь депутатов Верховной рады выразили готовность взять Саакашвили на поруки.