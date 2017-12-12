Кучма назвал главную проблему процесса обмена пленными с "ЛДНР"

Внесенные в списки обмена главарями террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" пленные не испытывают желания возвращаться на временно оккупированные части Донбасса.

С таким заявлением во вторник, 12 декабря, выступил представитель Украины в минской Трехсторонней контактной группе и экс-президент страны Леонид Кучма, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

По его словам, процесс переговоров по обмену заложниками (формула "306 на 74") имеет ряд серьезных проблем.

"Я думаю, что и дата есть, и списки утверждены - 74 и 306, но когда доходит дело до конкретных фамилий, то начинаются проблемы. Будем надеяться, что они будут решены", - сказал Кучма.

Он также отметил, что основная трудность состоит в том, что многие пленные из списка запрашиваемых "ЛНР" и "ДНР" не желают возвращаться на временно оккупированные территории.

"Тут начинается, что мы не можем договориться с противоположной стороной, потому что не хотят. Хотя я думаю, что договоренности обязательно будут достигнуты", - добавил Кучма.

Напомним, ранее сообщалось Путина признали, что могут влиять на главарей боевиков на Донбассе по вопросу обмена пленными.