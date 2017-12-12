В штабе АТО раскрыли, как боевики нарывались на ответки украинских воинов

Во вторник, 12 декабря, в зоне АТО на Донбассе с начала суток и до 18 часов боевики 11 раз прицельно обстреляли позиции украинских воинов, почти в каждом случае наши защитники давали агрессору адекватный ответ.

В частности, террористы использовали запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Луганском направлении зафиксированы две вражеские вооруженные провокации — противники из гранатометов атаковали оборонительные укрепления бойцов неподалеку от Крымского, а из крупнокалиберных пулеметов вели огонь по защитникам Новозвановки.

На Донецком направлении горячее всего было на Приазовье, там враг бил из 82-мм минометов у Широкино, из пехотного вооружения обстреливал опорники вокруг Гнутово. Самый мощный огонь боевики открывали по защитникам Водяного — сначала в этом районе прицельно стреляли из гранатометов различных типов и вооружения БМП, а потом ужесточили давление и выпустили более десяти снарядов из 122-мм артиллерии.

На других участках линии соприкосновения террористы из 82-мм минометов и пехотного вооружения били возле шахты "Бутовка", у Марьинки, Красногоровки и Новотроицкого нарушали "режим тишины", периодически обстреливая украинских воинов из гранатометов и стрелкового оружия.

Ранее в штабе АТО сообщили, что на Донбассе за прошедшие сутки — 11 декабря — боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, они стреляли из разногого оружия, в том числе и из 120-мм минометов и вооружения БМП.