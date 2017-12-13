Украинцы "лидируют" по числу отказов во въезде в страны Евросоюза - СМИ

Украинцы "выбились в лидеры" по количеству отказов во въезде в страны Европейского союза.

Об этом сообщает портал "Страна.юа" со ссылкой на данные Европейского агентства по пограничной и береговой охране – FRONTEX.

По сравнению с первым кварталом 2017-го года, во втором квартале (апрель-июнь, именно тогда и был запущен безвиз) общее количество отказов во въезде на территорию стран ЕС выросло на 5%.

Лидирует по сегменту выданных отказов Польша (36%). Во FRONTEX связывают это с тем, что страна "располагается на восточной границе ЕС".

При этом 64% всех отказов было выдано при пересечении сухопутных границ с Евросоюзом, 30% – при авиаперелетах, 5,6% – на водных границах (число последних за год выросло на 69%).

По общему количеству отказов во въезде, а также по числу отказов на сухопутной границе граждане Украины "лидирует", обойдя Албанцев и Россиян.

К примеру, 28% отказов были выданы украинцам, в основном на польской границе (84% от общего количества отказов). На втором месте – россияне с 28% отказов, также полученными преимущественно на польской границе (86%), и албанцы (18%), которым чаще всего отказывали во въезде через греческую границу (84%).

К слову, в Албании безвиз заработал еще в 2010 году.

При этом из более девяти тысяч отказов во въезде украинцам большинство (4334) – из-за неподтвержденной цели и срока поездки (вроде отсутствия гостиничной брони или обратного билета), а немногим меньше (2260) – по причине отсутствия действующей визы или разрешения на пребывание.

Напомним, ранее пограничники рассказали о том, сколько украинцев воспользовались безвизом.