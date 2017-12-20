Сотрудничество со спецслужбами РФ. СМИ назвали имя задержанного чиновника из Кабмина

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали по подозрению в работе на спецслужбы Российской Федерации чиновника из Кабинета министров Станислава Ежова.

Подозреваемый является заместителем руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана, пишут "Українські Новини" со ссылкой на источник.

По данным агентства, подозреваемый ранее работал в посольстве Украины в США, а также в Администрации президента нашей страны. На нынешней должности он отвечал, в частности, за перевод встреч с иностранными делегациями и часто сам его осуществлял.

Ранее в СБУ сообщили, что чиновник секретариата Кабмина действовал в интересах спецслужб России. Шпиона задержали на рабочем месте. Начато производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления.