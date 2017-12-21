Собчак заявила, что Россия должна вернуть мир на Донбасс

Россия частично спровоцировала конфликт на Донбассе, чтобы отвлечь внимание от проблемы Крыма.

Такое заявление сделала кандидат в президенты России Ксения Собчак во время телемоста с украинскими журналистами, сообщает Прямий.

По ее словам, Кремль вообще не должен "поддерживать какую-либо из сторон конфликта", ни "быть его стороной".

"Я считаю, что Россия никоим образом не должна участвовать в конфликте на Донбассе, мы не должны поддерживать ни одну из сторон конфликта и сами не должны быть стороной конфликта. Очевидно, что сейчас, несмотря на заверения российских властей, это все равно де-факто происходит", — подчеркнула политик.

По ее мнению, конфликт на Донбассе частично был спровоцирован Россией, поэтому Кремль должен вывести оттуда своих инструкторов и прекратить поставлять оружие боевикам.

"Инструкторы, все эти люди, прикидывающиеся контрактниками или добровольцами, вся эта сложная система якобы "нас тут нет" — это все должно быть выведено за границу. Украина — независимое соседнее государство, которое в состоянии самостоятельно решать подобные проблемы. Тем более, когда изначально они нагнетались, на мой взгляд, извне", — добавляет кандидат в президенты России.

Кроме того, Собчак отметила, что сейчас ситуация осложнилась, но сначала она была искусственно раздутой.

"Россия должна сделать все возможное, чтобы вернуть мир в Донецкую и Луганскую области", — подчеркнула Собчак.

"Сейчас там ситуация возможно изменилась, но сначала это все было спровоцировано, чтобы отвлечь внимание, в том числе и от крымской проблемы", — отметила Собчак.

Напомним, ранее Собчак заявила, что отдать Крым для возобновления статуса-кво невозможно. Вопрос о возвращении оккупированного полуострова должен решаться на новом, признанном во всем мире референдуме.