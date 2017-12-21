У Путина отреагировали на задержание помощника Гройсмана

В Кремле не располагают никакой информацией о задержании помощника премьер-министра Владимира Гройсмана — Станислава Ежова — по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России.

Новость читали, сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле о заявлении СБУ о задержании российского шпиона, пишет РИА Новости.

"… никакой информацией мы не располагаем, поэтому я ничего конкретного не могу вам сказать", — заявил спикер.

Ранее в СБУ сообщили, что чиновник секретариата Кабмина действовал в интересах спецслужб России. Шпиона задержали на рабочем месте. Начато производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.