Саакашвили решил засудить Минюст из-за экстрадиционной проверки

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области, а ныне лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили подал исковое заявление в суд против Министерства юстиции о признании незаконным в отношении него проведения экстрадиционной проверки.

С таким заявлением в четверг, 21 декабря, во время брифинга выступил его адвокат Руслан Чернолуцкий, сообщает "УНИАН".

"Михеил Саакашвили подал отдельный иск к Министерству юстиции вчера, в прокуратуру города Киева, в котором просит суд признать незаконными действия Министерства юстиции относительно такой проверки", -сказал он.

По словам Чернолуцкого, такой иск был подан еще и потому, что Украина уже два раза отказывала грузинским правоохранителям в экстрадиции Саакашвили. Как считает адвокат, экстрадиционная проверка может быть завершена уже в конце декабря – по причине завершения предусмотренных законодательством сроков.

"Мы получили на наши запросы ответы от Министерства юстиции и от Генеральной прокуратуры, что да, действительно такая процедура начата в конце октября. Она согласно УПК должна длиться 60 дней и по нашей информации, которую мы получили несколько дней назад, эта экстрадиционная проверка скорее всего будет завершена до конца этого месяца. А это значит, что мы не можем спрогнозировать законность принятых решений постановления об экстрадиции и считаем, что сама процедура экстрадиции является незаконной", - сказал Чернолуцкий.

Напомним, ранее сообщалось о том, что политолог дал прогноз по поводу дальнейших действий Саакашвили.