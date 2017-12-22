Политолог объяснил, почему украинцы "разлюбили" майданы

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко считает, что в Украине у большинства граждан возник определенный комплекс опасений по поводу новых майданов и революций.

Градус протестных настроений в нашей стране достаточно высокий, рассказал он на чате в "Главреде".

"Саакашвили (бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили — Ред.) и конфликт вокруг него стали своеобразным катализатором кристаллизации и усиления этих настроений", — отметил эксперт.

По его словам, "одновременно мы видим и другое — абсолютное большинство украинцев критично относятся к агрессивным проявлениям при проведении различных политических акций".

"Мы также видим, что нет массовой поддержки этих политических акций. Их численность возросла до 10-15 тысяч, но это не большие майданы, в которых участвовали сотни тысяч людей", — добавил собеседник.

"Мне кажется, что у большинства украинцев возник определенный комплекс опасений по поводу новых майданов и революций. Власть можно в очередной раз сменить через уличные протесты, но приведет ли это к улучшению жизни? Или, наоборот, столкнемся с беспределом, что гораздо хуже плохой власти? Именно это, на мой взгляд, удерживает многих украинцев, недовольных нынешней властью, от поддержки протестных выступлений", — заявил гость.

Ранее известный социолог и директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина выразила мнение, что украинцы не поддержали акцию под Верховной Радой — Михомайдан, поскольку не верят политикам, которые возглавили ее.