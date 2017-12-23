Яценюка задержали в женевском аэропорту по запросу России

Прилетевшего в швейцарскую Женеву бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка задержали на паспортном контроле для проверки по запросу России.

"Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России — по всем уже известным абсурдным обвинениям в участии в боевых действиях в Чечне. Через десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и во время вылета", — сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо в своем Facebook.

Напомним, ранее в Сети потроллили новые обвинения следователей РФ в адрес Яценюка.