Западные СМИ узнали, как ГРУ России пыталось очернить Майдан с помощью соцсетей

В Украине в феврале 2014 года, когда стало очевидно падение режима уже бывшего президента Виктора Януковича, Главное разведывательное управление России запустило кампанию по дискредитации участников Майдана и новой власти.

ГРУ создало более 30 украинских групп в соцсетях, в том числе некоторые из них для влияния на жителей Крыма, пишет американская газета The Washington Post, ссылаясь на секретный отчет российского ведомства.

"Отчет представляет собой уникальное "окно" в деятельность одной из групп ГРУ на протяжении шести дней в 2014 году. Начиная со следующего дня после побега Януковича, военные шпионы создали множество фальшивых аккаунтов на платформах соцсети Facebook и ее российского эквивалента "ВКонтакте" на короткое время", — говорится в статье.

Персонажи должны были представлять простых людей со всей Украины, якобы разочаровавшихся в протестах на Майдане. По данным издания, кампанией ведомство хотело повлиять на ключевых лиц, принимающих решения, и широкую общественность для оправдания в последствии действий российских военных, которые 27 февраля в форме без опознавательных знаков захватили здание крымского парламента.

В частности, был создан аккаунт "Ивана Галицина", в нем события в Киеве описывались как "возвращение фашистов через 70 лет после Второй мировой войны", еще он комментировал материалы в англоязычных изданиях. В фейковых аккаунтах ГРУшники также писали комментарии, в которых называли протестующих "западенцами".

"Используя наши аккаунты в Facebook, мы распространили комментарии, информирующие население крымского полуострова об угрозе со стороны нацистских организаций", — цитирует газета отчет ГРУ.

В конце ноября западные СМИ писали, что Европейский союз выделит более миллиона евро на борьбу с пропагандой РФ и намерен ежегодно направлять такую сумму на меры против дезинформации, в частности, распространения неправдивых новостей.