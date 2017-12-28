В Кремле огрызнулись на заявление Порошенко об обмене российских пленных

В Кремле резко ответили президенту Украины Петру Порошенко, который заявил, что в ходе обмена пленными на Донбассе не отдали "ни одного русского", поскольку их будут менять только на украинцев, которые находятся в российских тюрьмах.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал: "Безусловно, они (осужденные в России украинцы — ред.) не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами. Они осуждены в России по российскому законодательству", — сказал он, пишет РБК.

"В любом случае, конечно, подобные вопросы — они решаются на высшем уровне", — добавил он, подчеркнув, что "все зависит от тех решений, которые принимает глава государства".

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся первый в этом году масштабный обмензаложниками между сторонами конфликта на Донбассе. Украинская власть передала сепаратистам 233 человека, а на контролируемую Киевом территорию вернулись 73 заложника.