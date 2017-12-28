Экс-глава СБУ назвал главные козыри, как Украина сможет победить Россию

28 декабря 2017, 15:36

По убеждению Смешко, главный враг Украины — внутри, поскольку ничего не делается для того, чтобы создать мощную армию.

Игорь Смешко.

Бывший глава СБУ Игорь Смешко считает, что Украина сможет победить Россию только тогда, когда будет иметь в руках четыре главных козыря: создаст конкурентную армию и поднимет экономику и будет иметь качественную дипломатию и информацию. В то же время украинской власти не следует создавать веских причин внутри страны для эскалации конфликта на Донбассе.

По его словам, нет смысла, чтобы президент Украины Петр Порошенко осуществлял визит к хозяину Кремля Владимиру Путину для решения конфликта на Донбассе, сообщает "Гордон".

"Путин исповедует установленное еще Александром III правило: у России нет друзей, у России есть только армия и флот. Пока за плечами президента Украины не будет четырех мощнейших элементов: экономики, армии, дипломатии мирового уровня и возможности перенести информационную войну на территорию России – не о чем садиться и договариваться. Это абсолютно неравный разговор. Россия уважает только силу.

Сейчас нужно делать все, чтобы, во-первых, укрепить экономику, это то, с чего мы с вами начали: преодоление бедности, запуск реального сектора производства, инвестиции в науку, образование, здравоохранение, экологию – это подняло бы качество жизни у нас и закрыло отток квалифицированной рабочей силы… Без этого ехать за границу на переговоры нет никакого смысла, нет никаких козырей", — подчеркнул он.

"Единственные четыре козыря, которые у нас могут быть, – это экономика, армия, качественная дипломатия и информация. Других козырей просто в природе не существует, это иллюзия, к сожалению. Мы думаем, что за счет дипломатии мы сможем выиграть войну с самой мощной европейской армией с ядерным потенциалом. Мне часто приходилось говорить: "Посмотрите на политическую карту и на размер России...", — говорит он

"Сегодня на границе наблюдается статическое равновесие. Не думаю, что в нынешней ситуации, при такой конфигурации внешнеполитических сил президент Путин пойдет на эскалацию военного конфликта на Востоке Украины, если для этого не будет очень веских причин внутри Украины, чтобы дать хорошую информационную картинку прежде всего для российского населения и в некоторой степени для Запада", — подчеркнул Смешко.

По его убеждению, главный враг Украины — внутри, поскольку ничего не делается для того, чтобы создать мощную армию.

Экономика? Где вы видите системный план подъема нашей экономики, кроме того, что мы постоянно слышим в эфире, получим ли очередной транш от Международного валютного фонда? Причем, МВФ дает нам указания, в частности, увеличить тарифы, привести в соответствие с европейскими нормами цены на газ. Но извините, европейские зарплаты и благосостояние европейцев в разы отличаются от благосостояния украинского народа. Эти условия могут привести только к социально-экономическим волнениям и взрыву внутри страны. Это как раз те основания, чтобы президент Российской Федерации вновь перешел к военной фазе, – говорит эксперт.

Экс-начальник ГУР подчеркнул также, что нужно работать над экономикой, иметь системное видение, как необходимо реформировать экономику и вернуть ее к решению главной проблемы: преодоления бедности и создания критической массы среднего класса.

"Пока же наша олигархическо-феодальная по сути система власти только использует демократические процедуры, чтобы иметь коллективную безответственность за последствия ее правления", – подчеркнул Смешко.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак заявлял, что Россия уйдет с оккупированного Донбасса уже в 2018 году.

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