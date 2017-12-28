The New York Times: Обмен пленными - результат усталости Москвы от западных санкций

28 декабря 2017, 16:33

Москва продемонстрировала признаки того, что желает умерить накал конфликта, который ей принес дипломатические и экономические издержки, пишет известное американское издание.

Путин сталкивается с быстрым уменьшением отдачи от военной авантюры на Донбассе. Фото: Reuters

После резкой эскалации между украинскими военными и поддерживаемыми Россией сепаратистами стороны прервали обстрелы и провели самый масштабный обмен пленными с начала конфликта в 2014 году.

Обмен пленными, в числе которых 73 украинца, которых удерживали повстанцы, и более 200 сепаратистов, захваченных Украиной, был проведен без серьезных происшествий. Это произошло спустя всего несколько дней после того, как администрация Трампа согласилась предоставить оружие Украине. По словам России, этот шаг только обострит конфликт, в результате которого погибло более 10 тысяч человек.

Освобождение всех заключенных было ключевой частью мирного соглашения 2015 года, заключенного Францией, Германией и Россией в Минске. Но, как и многие другие части "минского соглашения", обмен увяз во взаимных обвинениях сторон в невыполнении обязательств.

США и ЕС оценили выполнение Минских соглашений как ключевое условие отмены экономических санкций, введенных против России в связи с присоединением Крыма, поддержкой пророссийских повстанцев в восточноукраинских регионах Донецка и Луганска.

Россия настаивала на том, что она не участвует в конфликте, несмотря на обширные доказательства того, что посылает оружие, деньги и солдат для поддержки повстанцев. Но в результате усталости от западных санкций и ожесточенной междоусобицы среди повстанцев Москва продемонстрировала признаки того, что желает умерить накал конфликта, который ей принес дипломатические и экономические издержки.

Рейтинг Владимира Путина, который намерен идти на новый президентский срок в марте, взлетел после захвата Крыма, но выгоды от вмешательства на востоке Украины видимой политической выгоды российский лидер не получил.

Выступая в Вене в начале этого месяца, на встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, чья миссия по наблюдению на востоке Украины недавно сообщила о резком всплеске боевых действий, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что конфликт "является единственным тяжелым препятствием для перезагрузки отношений с Россией, какую нам бы очень хотелось сделать".

Повстанцы, непокорная группа вооруженных людей, враждебно настроенных к киевской власти, не проявили интереса к долгосрочному урегулированию, которое лишило бы их российской поддержки, а без нее их сепаратистское движение, вероятно, потерпело бы крах. Путин опасается оттолкнуть от себя жестких националистов в России и, кажется не склонен лишить поддержки повстанцев. Однако он сталкивается с быстрым уменьшением отдачи от военной авантюры, отравившей отношения Москвы с Западом.

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