Трамп выбрал "идеальное время" для предоставления Украине летального оружия — WP

Американское издание "The Washington Post" похвалила президента США Дональда Трампа за "идеально выбранное время для принятия решения о предоставлении Украине летального вооружения".

Соответствующая статья была опубликована 30 декабря.

"Администрация Трампа в течение нескольких месяцев сомневалась, предоставлять ли оборонительное оружие Украине, но, когда на этой неделе она наконец приняла решение — время было выбрано идеально. В середине декабря агрессия со стороны сил, возглавляемых Россией, резко возросла: тяжелые артиллерийские и ракетные обстрелы откровенно отрицали тезис о том, что трехлетняя московская интервенция в Донецкой и Луганской областей перешла в стадию "замороженного конфликта", — говорится в статье.

"Поговаривали, что Путин видел в эскалации на территории Украины способ объединить поддержку внутри страны накануне президентских выборов, которые состоятся в России в марте", — отмечает издание.

Кроме того, пишет издание, решение Трампа предоставить Украине противотанковые ракеты "Джавелин" и согласовать продажу снайперских винтовок "не остановит российское наступление, если оно будет иметь место, но оно может заставить Путина взять паузу".

"Это достойное применение принципа "мир через силу" президента Рональда Рейгана, которым Трамп, по собственному признанию, восторгается. ... Путин должен осознать, что его агрессия, в Украине или в киберпространстве, получит отпор и повлечет за собой ощутимые последствия для него", — пишет издание.

Также обращается внимание и на сравнительно незначительное количество оружия, которое США решили поставить Украине.

"Количество оружия США, которое приобретает Украина, скромно. Но чиновники называют его "заплатками", потому что оно устраняет ключевые недостатки в обороне страны. На восточных линиях фронта снайпер является ежедневной угрозой для украинских войск, которые смогут использовать снайперские системы модели M107A1 для установления баланса. Аналогичным образом, Javelin могут уничтожать российские танки в случае нового наступления - и заставить Кремль рассмотреть потенциальные издержки в потерях российских солдат, присутствие которых в Украине он продолжает отрицать", — говорится в статье.

Также издание обращается внимание на то, что администрация Трама отошла от политики Барака Обамы по Украине.

"При санкционировании поставок оружия Трамп отменяет позицию президента Барака Обамы, который отклонил предложения своих советников и давление со стороны Конгресса на предоставление Киеву летального оружия. Обама считал, что поставки вооружений просто мотивируют дальнейшую эскалацию Россией.

Наконец мы увидим, было ли такое обоснование разумным, или — только оправданием для его бездеятельности".

Также отмечается, что после проведения президентских выборов в РФ в марте Путин может прийти к выводу о необходимости сокращения ресурсов, которые выделяются на конфликт на Донбассе. Также США неоднократно подчеркивали, что нормализация отношений с РФ возможно только после урегулирования конфликта в Украине.

До сих пор реакция Москвы была сдержанной. Министерство иностранных дел выпустило предсказуемые протесты, но от Путина ничего слышно не было. На этой неделе большой обмен пленными между Украиной и сепаратистами, поддерживаемыми Россией, прошел без каких-либо инцидентов, и госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились о том, что переговоры о мирном урегулировании должны продолжаться", -— пишет издание.

"Если Путин действительно хочет восстановить отношения с Западом, у него будет возможность. Если нет, то у Украины будет больше средств для самозащиты", — подчеркнули в издании.

РНапомним, председатель комитета Сената по вооруженным силам США Джон Маккейн назвал "сильным шагом" поставку США оборонительного оружия Украине.