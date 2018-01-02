Трамп выбрал "идеальное время" для предоставления Украине летального оружия — WP

2 января 2018, 11:05

Путин должен осознать, что его агрессия, в Украине или в киберпространстве, получит отпор и повлечет за собой ощутимые последствия для него, пишут СМИ.

Петр Порошенко свтречал заложников.

Американское издание "The Washington Post" похвалила президента США Дональда Трампа за "идеально выбранное время для принятия решения о предоставлении Украине летального вооружения".

Соответствующая статья была опубликована 30 декабря.

"Администрация Трампа в течение нескольких месяцев сомневалась, предоставлять ли оборонительное оружие Украине, но, когда на этой неделе она наконец приняла решение — время было выбрано идеально. В середине декабря агрессия со стороны сил, возглавляемых Россией, резко возросла: тяжелые артиллерийские и ракетные обстрелы откровенно отрицали тезис о том, что трехлетняя московская интервенция в Донецкой и Луганской областей перешла в стадию "замороженного конфликта", — говорится в статье.

"Поговаривали, что Путин видел в эскалации на территории Украины способ объединить поддержку внутри страны накануне президентских выборов, которые состоятся в России в марте", — отмечает издание.

Кроме того, пишет издание, решение Трампа предоставить Украине противотанковые ракеты "Джавелин" и согласовать продажу снайперских винтовок "не остановит российское наступление, если оно будет иметь место, но оно может заставить Путина взять паузу".

"Это достойное применение принципа "мир через силу" президента Рональда Рейгана, которым Трамп, по собственному признанию, восторгается. ... Путин должен осознать, что его агрессия, в Украине или в киберпространстве, получит отпор и повлечет за собой ощутимые последствия для него", — пишет издание.

Также обращается внимание и на сравнительно незначительное количество оружия, которое США решили поставить Украине.

"Количество оружия США, которое приобретает Украина, скромно. Но чиновники называют его "заплатками", потому что оно устраняет ключевые недостатки в обороне страны. На восточных линиях фронта снайпер является ежедневной угрозой для украинских войск, которые смогут использовать снайперские системы модели M107A1 для установления баланса. Аналогичным образом, Javelin могут уничтожать российские танки в случае нового наступления - и заставить Кремль рассмотреть потенциальные издержки в потерях российских солдат, присутствие которых в Украине он продолжает отрицать", — говорится в статье.

Также издание обращается внимание на то, что администрация Трама отошла от политики Барака Обамы по Украине.

"При санкционировании поставок оружия Трамп отменяет позицию президента Барака Обамы, который отклонил предложения своих советников и давление со стороны Конгресса на предоставление Киеву летального оружия. Обама считал, что поставки вооружений просто мотивируют дальнейшую эскалацию Россией.

Наконец мы увидим, было ли такое обоснование разумным, или — только оправданием для его бездеятельности".

Также отмечается, что после проведения президентских выборов в РФ в марте Путин может прийти к выводу о необходимости сокращения ресурсов, которые выделяются на конфликт на Донбассе. Также США неоднократно подчеркивали, что нормализация отношений с РФ возможно только после урегулирования конфликта в Украине.

До сих пор реакция Москвы была сдержанной. Министерство иностранных дел выпустило предсказуемые протесты, но от Путина ничего слышно не было. На этой неделе большой обмен пленными между Украиной и сепаратистами, поддерживаемыми Россией, прошел без каких-либо инцидентов, и госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились о том, что переговоры о мирном урегулировании должны продолжаться", -— пишет издание.

"Если Путин действительно хочет восстановить отношения с Западом, у него будет возможность. Если нет, то у Украины будет больше средств для самозащиты", — подчеркнули в издании.

РНапомним, председатель комитета Сената по вооруженным силам США Джон Маккейн назвал "сильным шагом" поставку США оборонительного оружия Украине.

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Донбасс Россия Путин Украина США вооружение Трамп
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло глязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять