Эксперт объяснил, как Украину вынуждают пойти на уступки за счет национальных интересов

Несмотря на красивые дипломатические заявления, визит в Украину главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля показал, что Германия не хочет быть втянутой в конфликт на Донбассе и будет давить на Украину, чтобы мы пошли на уступки за счет своей государственности.

"Красной нитью в заявлениях Габриэля был тезис о том, что минские договоренности — единственная дорожная карта урегулирования конфликта, а Украина должна выполнить все без исключения пункты, в том числе политическую часть. Кроме того, министр иностранных дел ФРГ заявил, что Германия скептически относится к предоставлению Украине летального вооружения", — считает сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

По мнению Снегирева, Украине дают понять, что ей придется все решать один на один с РФ.

В то же время эксперт отметил, что относительным позитивом можно считать заявление Габриэля, что Германия поддерживает сценарий размещения миротворцев на всей оккупированной территории Донбасса.

"Не должно быть розовых очков, что Германия займет проукраинскую позицию. Берлин будет способствовать налаживанию контактов с РФ, возвращению их наблюдателей в СЦКК. Но также будет давить на Украину, чтобы мы выполнили политическую часть Минска: приняли законы о всеобщей амнистии боевиков, проведении местных выборов, особом статусе ОРДЛО", — говорит Снегирев.

Он добавил, что фактически, Украину ставят перед фактом, что она должна пойти на уступки за счет собственных национальных интересов.

Напомним, ранее в Германии заявили, что конфликт на Донбассе невозможно решить оружием.