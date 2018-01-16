В ЕС назвали два основных источника угроз безопасности Украины

16 января 2018, 12:34

Блокада захваченной территории ослабила украинскую экономику, отметил Мингарелли.

Украина вынуждена реагировать на угрозы своей безопасности по трем основным измерениям, отметил европосол

Глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что есть два основных источника угроз безопасности нашей страны и ее соседей — конфликт с Российской Федерацией и, в частности, неэффективное управление.

Украинское государство вынуждено реагировать на угрозы своей безопасности по трем основным измерениям, рассказал он на круглом столе "Угроза безопасности Украины и других стран "Восточного партнерства". Чем можно ответить", пишет УНИАН.

"Мы имеем, прежде всего, очевидно, конфликт с Россией. И вторая причина для угрозы безопасности заключается в неэффективном управлении, слабых институтах, отсутствии верховенства права, что делает Украину еще одной страной региона, которая является более уязвимой к внешним и внутренним угрозам в сфере безопасности", — подчеркнул европосол.

Говоря о конфликте с РФ, Мингарелли отметил, что Украина вынуждена реагировать на угрозы своей безопасности по трем основным измерениям, первым из них он назвал военный конфликт на Донбассе.

По его словам, вторым является экономический аспект. "Понятно, что с де-факто оккупацией частей Луганской и Донецкой областей украинская экономика была ослаблена, и, в частности, в промышленном производстве", — сказал дипломат. Также он обратил внимание на блокаду захваченной территории и сказал, что она ослабила нашу экономику.

Третьим измерением глава представительства ЕС назвал кампанию по дезинформации, которую проводит Россия и "ослабляет Украину в значительной степени". "Эта кампания по дезинформации имеет огромное влияние не только на то, каким образом украинцы воспринимают свою страну, но и на имидж Украины на западе Европы. Имидж Украины на западе Европы не имеет ничего общего с реальностью в этой стране", — добавил Мингарелли.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук выразил мнение, что для прекращения войны на Донбассе нашей стране нужно, во-первых, договариваться с РФ, а во-вторых, изменить "минский формат".

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Донбасс Россия ЕС Украина агрессия угроза посол блокада дезинформация Мингарелли
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